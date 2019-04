Ganz plötzlich hat sich die Ferraz-Straße in ein rotes Fahnenmeer verwandelt. Madrid, Sonntagabend, 22 Uhr. In den vergangenen Stunden sind immer mehr Menschen zum Hauptquartier der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) geströmt, angelockt von den guten Hochrechnungen, die Parteibanner in Taschen und Plastiktüten. Jetzt schwenken sie ihre roten Fahnen, singen, scherzen. Und als die Großbildleinwand vor dem Gebäude das Konterfei von Pedro Sánchez zeigt, jubeln sie.

"Haz que pase", lautete der Wahlkampfslogan des Premierministers. Frei übersetzt: "Mach' es möglich." Das hat nicht ganz geklappt. Die Spanier haben es nicht möglich gemacht, dass Sánchez' PSOE eine Mehrheitsregierung mit der linksalternativen Podemos bilden kann. Dazu fehlten den beiden Parteien ein paar Hunderttausend Stimmen (mehr Details zu den Ergebnissen erfahren Sie hier). Aber gegen die PSOE kann niemand regieren.

Hoy #España ha votado en defensa de los derechos y las libertades, de la igualdad y la justicia social, por un país que mira al futuro y quiere seguir avanzando. Gracias a los más de 7.300.000 españoles y españolas que hoy han confiado en el @PSOE.#HicisteisQuePasara pic.twitter.com/G1pZLyAkog — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28. April 2019

Wann haben Sozialdemokraten in Westeuropa letztmals so einen Sieg gefeiert? Mit fast 29 Prozent - die SPD kann davon träumen - ist Sánchez' Partei die stärkste politische Kraft in Spanien. Das erste Mal seit elf Jahren. Und mit gewaltigem Abstand. Sie hat nach derzeitigem Stand 123 Sitze im Parlament errungen - so viele wie die zweit- und die drittstärkste Partei zusammen: die rechtskonservative PP (66 Sitze) und die rechtsliberalen Ciudadanos (57 Sitze). Das hat die PSOE zuallererst diesen Konkurrenten zu verdanken.

Die beiden Mitte-Rechts-Parteien wollten Sánchez die Macht abnehmen - und dafür sogar mit der rechtsextremen Vox paktieren. Doch selbst mit den rund zehn Prozent der Ultrarechten kommen sie nicht annähernd auf die Mehrheit. Der große Rechtsruck ist ausgeblieben.

Parlamentswahl in Spanien Stand: 01:01 Uhr, 99,85% ausgezählt Prognostizierte Sitzverteilung; Quelle: El País

Maßgeblich dafür verantwortlich ist die auffallend hohe Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent. Die Perspektive, dass erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur Rechtsextreme über Spaniens Geschicke mitbestimmen könnten, hat nach Einschätzung von Politikern vor allem die Wähler der Sozialdemokraten an die Urnen getrieben.

"Die Anderen haben verloren, wir haben gewonnen", sagt Pedro Fuentes. Der Schüler, elf Jahre alt, ist schon früh am Abend in die Ferraz-Straße gekommen, zusammen mit seinen Eltern. Wählen durfte er natürlich nicht, aber feiern wollte er unbedingt. Eines Tages will Pedro Fuentes auch mal Politiker werden, wie Pedro Sánchez. Und er ist überzeugt: Irgendwie bringt sein Vorbild schon eine Mehrheit zusammen. "Wir können ja mit den Basken reden", sagt der junge Pedro - und sein Vater lacht laut.

Sánchez braucht die Regionalparteien

Mit den baskischen Nationalisten verhandeln, das hätte sich Sánchez am liebsten erspart. Aber er wird nicht an ihnen und den anderen Regionalparteien vorbeikommen. Denn wie schon bei den vergangenen beiden Wahlen hat weder die Linke noch die Rechte eine Mehrheit errungen.

Innerhalb der Blöcke gibt es gravierende Verschiebungen. Der große Verlierer ist die PP, die Spanien in 15 der vergangenen 23 Jahre regiert hat. Sie wird nach dem Rechtsrutsch unter ihrem neuen, völlig überforderten Chef Pablo Casado abgestraft, kriegt nicht einmal mehr jede fünfte Stimme.

Aber zwischen links und rechts ändern sich die Kräfteverhältnisse kaum. Und so geht nichts ohne die dritte Gruppe: sieben kleine Regionalparteien mit rund 30 Sitzen.

Hier hat Sánchez einen entscheidenden Vorteil. Die meisten Regionalparteien stehen der Linken näher als der Rechten. Und Sánchez braucht nur knapp ein Dutzend dieser Abgeordneten für seine Mehrheit. "Er wird eine Art Lumpensammlerstrategie fahren", sagt Günther Maihold, Spanien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. "Eine Minderheitsregierung mit Podemos bilden - und dazu versuchen, die Unterstützung mehrerer kleiner Parteien zu kriegen." Dazugehören dürften die Vertreter der Basken, Kantabrier oder Kanarier. Aber möglichst nicht die unbequemen katalanischen Separatisten.

Bislang war Sánchez auf die Stimmen der Katalanen angewiesen. Als sie ihm die Unterstützung entzogen, rief er die Neuwahlen aus. "Diese Abhängigkeit wird er jetzt möglichst vermeiden wollen", sagt Maihold. Denn nichts hat die Spanier so polarisiert wie die Katalonienfrage.

Spaniens alter und wohl auch neuer Regierungschef will den Dialog mit den Separatisten führen. Ja, er will Katalonien vielleicht sogar mehr Autonomie einräumen, um diesen Konflikt zu deeskalieren. Aber er hat viel mehr Handlungsspielraum, wenn er ohne sie regieren kann.

Sergio Perez/ REUTERS Pedro Sánchez mit seiner Ehefrau in Madrid

Um kurz vor Mitternacht, endlich, zeigt sich Pedro Sánchez in Madrid seinen Anhängern. Er steht über dem Fahnenmeer auf einer Brüstung, in Jeans und im hellrosa Hemd, die Ärmel hat er hochgekrempelt. Zweimal hat er Wahlen vergeigt, jetzt endlich ist er ein Gewinner. "Die Zukunft hat gewonnen, die Vergangenheit hat verloren", ruft er seinen Anhängern entgegen. Sánchez schließt erstmal keine Koalition mit den gemäßigten Parteien aus - nicht einmal mit den rechtsliberalen Ciudadanos, mit denen er zusammen eine Mehrheit hätte.

Als er fertig ist mit seiner kurzen Rede, küsst er seine Frau, die Menge jubelt. Diese Nacht wird gefeiert. Bald wird geschachert.