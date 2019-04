Wahl in Spanien Rechtsruck unter Plastikplanen

Als der Plantagenbesitzer sein Gewächshaus betritt, richten sich die beiden dunkelhäutigen Männer zwischen den Zucchinipflanzen auf, strecken die Rücken durch. Sie nicken, begrüßen ihren Patron. Doch Juan José Bonilla hat keinen Blick übrig: nicht für seine afrikanischen Erntehelfer, nicht für die Pflanzen mit den gelben sternenförmigen Blüten. Der Mann mit dem kahlrasierten Kopf und den getönten Brillengläsern whatsappt auf seinem Smartphone. Am Sonntag wählt Spanien. Und Bonilla kämpft in El Ejido, der Stadt der Treibhäuser. Für Vox, die neue Rechtsaußenpartei.

Das Telefon vibriert schon wieder. Bonilla, 42, Anwalt und Landwirt, ist ein vielbeschäftigter Mann. Besonders seit er beschloss, Politiker zu werden: am 2. Dezember 2018. Da errang Vox bei den Regionalwahlen in Andalusien sensationell elf Prozent - und ihre Parlamentarier wählten ein Bündnis aus der rechtskonservativen PP und den rechtsliberalen Ciudadanos an die Macht.

In El Ejido errang Vox sogar fast 30 Prozent. Und wurde stärkste Kraft. Die 85.000-Einwohner-Gemeinde nahe der Mittelmeerstadt Almería ist die Bastion der Ultrarechten. Obwohl sie ihren Wohlstand Zehntausenden Arbeitern aus Marokko, Senegal oder Guinea verdankt, die säen, düngen, spritzen, ernten. Legal oder schwarz.

Karte

"Wir haben die Nase voll von den Migranten", sagt Bonilla. Nach dem Wahlsieg trat er Vox bei, wurde Parteikoordinator für El Ejido. Jetzt hat er zwei Träume. Erstens soll Vox bei der nationalen Wahl so stark werden, dass sie den Mitte-Rechts-Block auch landesweit ans Ruder hieven kann. Zweitens will Bonilla bei den Kommunalwahlen im Mai Bürgermeister werden.

Beides könnte klappen.

"Wenn Vox die Wahlen gewinnt, machen wir eine Säuberung hier in El Ejido", sagt Bonilla. Und: "Wir werden die Zentralregierung bitten, Maßnahmen zu ergreifen."

Nur jeder fünfte Pflücker ist Spanier

Das Plastikmeer rund um El Ejido kann man vom Weltraum aus sehen, so gigantisch ist es. Es bedeckt den Streifen Flachland an der Mittelmeerküste, ragt Hänge empor. Unter weißgrauen Treibhausdecken verbirgt sich der Gemüsegarten Europas - und manch illegal Beschäftigter. Auf rund 30.000 Hektar produzieren 15.000 Betriebe der Region etwa drei Milliarden Kilogramm Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Auberginen und Melonen pro Jahr. 3 Mrd. Euro Umsatz machen sie laut dem Verband Coexphal. Wichtigster Auslandsmarkt ist Deutschland; Lidl oder Rewe kaufen hier ein.

Das sogenannte Wunder von Almería ist ein Gemeinschaftswerk von Einheimischen und Ausländern. Einst war der Landstrich bettelarm: so sonnenverbrannt und öde, dass hier Italo-Western wie "Für eine Handvoll Dollar" gedreht wurden. In den 1970ern bauten Siedler, darunter Bonillas Vater, erste Gewächshäuser. So konnten sie die Pflanzen vor Wetterextremen schützen. Als sie Wasservorkommen fanden, ging der grüne Goldrausch los.

Bald brauchten die Landbesitzer Massen günstiger Arbeitskräfte. Anfangs kamen vor allem Marokkaner nach El Ejido, zurzeit sind es laut der Hilfsorganisation Cepaim hauptsächlich Schwarzafrikaner. Nur etwa jeder fünfte Pflücker ist Spanier. Jeder dritte Einwohner ist Ausländer.

Das Gemüse hat die Einheimischen wohlhabend gemacht. Sogar der örtliche Nachtklub heißt "El Tomate". Aber ein Gemeinschaftsgefühl mit den Gastarbeitern hat sich nie eingestellt. "Es gibt psychologische Barrieren, die Kommunikation zwischen den Gruppen ist reduziert", sagt Mariano Ripoll von Cepaim. "Es ist eher Koexistenz als Zusammenleben."

Immerhin befürchtet Ripoll keine neues Pogrom. Nachdem im Februar 2000 zwei Marokkaner zwei Bauern und eine Frau getötet hatten, riefen Spanier zur "Jagd auf den Mauren". Hunderte, bewaffnet mit Messern, Baseballschlägern und Eisenstangen, attackierten El Ejidos marokkanische Bevölkerung. Sie zerstörten Wohnungen, steckten Autos in Brand, verwüsteten Geschäfte. Viele Marokkaner flüchteten und versteckten sich in der Umgebung. Erst nach Tagen bekamen Polizei-Hundertschaften die Lage in Griff.

Harte Gangart gegenüber Fremden

Juan José Bonilla ist der Sohn eines der getöteten spanischen Bauern. Jetzt tritt er an für Rechtsaußen. "Ich mache das nicht aus Rache", beteuert er. "Ich will für mein Volk kämpfen." Dazu gehört für ihn eine harte Gangart gegenüber Fremden.

Rund 58.000 registrierte Migranten sind 2018 über das Mittelmeer nach Spanien gekommen: mehr als doppelt so viele wie 2017. Seit Italien Rettungsschiffe abweist, probieren es mehr Schlauchboote über die Westroute Marokko-Spanien. Es ist nicht so ein Ansturm wie 2015, als EU-weit mehr als 1,3 Millionen Menschen Asyl beantragten. Zudem ist Spaniens sozialdemokratischer Premier Pedro Sánchez in der Migrationspolitik nach rechts geschwenkt. Trotzdem fürchten manche Spanier Überfremdung. Ein Nährboden für Vox.

Mehr als zehn Prozent könnte Vox am Sonntag holen. Sie wäre die erste Rechtsaußen-Partei seit der Franco-Diktatur, die in solcher Stärke ins Parlament zieht. Das Zünglein an der Waage könnte sie dort werden: Mehrheitsbeschaffer für die Mitte-Rechts-Parteien, die unbedingt die Macht wollen. Dafür könnte Vox einige Forderungen durchsetzen.

Die Partei verlangt die Absetzung der katalanischen Regierung und das Ende der Autonomie für die Regionen. Wie auch das Recht auf Waffenbesitz für alle Spanier. Sie macht Stimmung gegen gleichgeschlechtliche Ehen, gegen ein Gesetz zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Und trommelt zur "Reconquista". So nennen die Spanier die Vertreibung der Muslime im Mittelalter von der iberischen Halbinsel. Anno 2019 will Vox Zehntausende Migranten aus Spanien deportieren lassen.

35 Euro für acht Stunden unter Plastik

"Wenn sie ankommen und keine Papiere haben - aufs Schiff, nach Afrika!", ruft Bonilla.

El Ejidos Papierlosen stehen in der Morgendämmerung an einem Kreisverkehr. Beim Pflücker-Strich fahren Plantagenbesitzer vor, um sich billige Arbeit zu besorgen. 32 bis 35 Euro bieten sie für acht Stunden unter Plastik. Kontrollen sind rar. Die Illegalen waren seit jeher unentbehrlich für das Wirtschaftswunder.

Juan José Bonilla sagt, er zahle seinen Pflückern 42 Euro plus Sozialabgaben, alle seien heute angemeldet. Zum Kreisverkehr fahre er nicht mehr. Da "kommen fünf, sechs, sieben Braune, die sich darum schlagen, wer für dich arbeiten darf. Sie haben Messer in ihren Taschen und wissen nicht, wie man gut arbeitet. Und wenn sie schlecht arbeiten und du weniger bezahlst, machen sie Ärger." Er fordert, Spaniens Regierung solle der Agrarwirtschaft qualifiziertere, legale Arbeitskräfte besorgen.

Im Plastikmeer, nahe dem Städtchen San Isidro, haben Migranten unter einer Stromleitung ein wildes Lager gebaut. Haben Euro-Paletten senkrecht aufgestellt, zwei längs und zwei hoch pro Wand, sie an Holzpflöcken befestigt, Planen über das Konstrukt gezogen. In diesen fensterlosen "Chabolas" leben sie zu dritt, viert, fünft. Ohne fließend Wasser, ohne Toilette. Schon jetzt im April ist es drinnen heiß und stickig. Im Lager und drum herum liegt überall Müll.

Am Rand des Slums liegen verkohlte Trümmer. Eine Hütte ist abgebrannt. "Niemand ist gestorben" erzählt Fallou*. Der Sengalese, 32, gelernter Schweißer, lebt seit 2016 im Palettenbau. Per Schlauchboot kam er her. Daheim gab es keine Jobs, Fallou brauchte Geld für seine alten Eltern. Nach einem Tag Treibhaus brenne ihm manchmal die Haut von den Pestiziden, sagt er. Aber weil er keine Miete zahlt, kann er ab und an eine Handvoll Euro heimsenden.

Im Zentrum sieht man überall Gitter vor den Fenstern

Bald hat Fallou drei Jahre Spanien voll, dann endlich darf er eine Arbeitserlaubnis beantragen. Die geben ihm die Behörden aber nur, wenn er ein Angebot für einen Jahresvertrag vorweist. Manche Treibhausbesitzer machen daraus ein Geschäft, berichten Pflücker. Sie verlangen Geld oder ein paar Wochen Gratisarbeit.

Bonilla hält die Lager für eine Schande. "Die Leute, die da leben, stehlen den Strom und stechen Wasserleitungen an", schimpft er. "Sie wollen sich nicht integrieren." Aber in El Ejidos Zentrum, wo sich etablierte Pflücker niederlassen, will er die Fremden auch nicht haben. "Die Marokkaner kommen, kriegen mehr und mehr Kinder und leben von den Sozialleistungen." Viele würden außerdem Drogen verkaufen, behauptet Bonilla. Er lasse seine Töchter nicht mehr allein auf die Straße. "Hier gibt es mehr und mehr Kriminalität."

Laut Kriminalstatistik ist die Straftatenquote pro 1000 Einwohner in El Ejido seit 2008 um 40 Prozent gefallen. Manche Bürger haben ein anderes Gefühl. Im Zentrum sieht man überall Gitter vor den Fenstern und jede Menge Leerstand. Viele Einheimische sind in andere Gemeindeteile gezogen. Weg von den Marokkanern.

"Die Politiker aus Madrid reden von Integration. Darüber lache ich", sagt Bonilla. Als Bürgermeister will er mehr Polizeikontrollen starten. Und man solle Spanier und Nicht-Spanier stärker voneinander trennen, etwa an Schulen.

Am Sonntag werden viele Einwohner von El Ejido Bonillas Partei wählen. Obwohl ihre Wirtschaft ohne ausländische Pflücker kollabieren würde. "Vor einem Jahr hätte ich es für unmöglich gehalten, dass Vox hier so stark wird", sagt Migrationshelfer Ripoll. "Aber viele Leute wählen nicht mehr mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch."

*(Name geändert)