Im westafrikanischen Niger sind bei einer Attacke auf ein Militärcamp mehr als 70 Menschen getötet worden. Zudem wurden laut einer im nationalen Fernsehen verlesenen Erklärung der Armee 57 Angreifer getötet.

Der Vorfall ereignete sich in Inates im Westen des Landes. Bewaffnete hätten das Lager angegriffen, als Soldaten sich auf abendliche Gebete vorbereiteten, teilte ein lokaler Militärsprecher mit.

Über die Zahl der Toten kursieren unterschiedliche Angaben: Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von 72 Toten, Reuters von 71. Beide berufen sich auf Sprecher der Armee.

Im Juli war das Lager bereits Ziel einer ähnlichen Attacke. Damals hatte der Westafrika-Ableger des "Islamischen Staates" (ISWAP) den Angriff auf Streitkräfte mit 18 toten Soldaten für sich beansprucht. Nach dem neuen Angriff an diesem Dienstagabend brach der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou eine Reise nach Ägypten ab.

Im Niger, im benachbarten Mali und in Burkina Faso sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Qaida oder dem "Islamischen Staat" (IS) ihre Treue geschworen. In Mali bemüht sich eine Uno-Mission um Stabilität. Bis zu 1100 Bundeswehr-Soldaten nehmen an der Mission teil.