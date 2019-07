Westbalkan-Gipfel in Polen Müde Posen

Brexit-Chaos, Ost-West-Gegensätze, erstarkende Rechtspopulisten und erbitterte Postenkämpfe um Spitzenämter nach der Europawahl - selten in den vergangenen drei Jahrzehnten war die innere Verfassung der Europäischen Union so ungünstig für eine neue Erweiterungsrunde. Ausgerechnet in dieser Situation findet im polnischen Poznan der Westbalkan-Gipfel als Teil des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Der soll den Ländern der Region einen besseren und effektiveren Fahrplan für die EU-Integration bieten.

Zu dem Treffen mit den politischen Führungen der sechs Westbalkan-Staaten reist am Freitag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Länder des westlichen Balkans hätten eine europäische Beitrittsperspektive, betonte sie vorab in ihrem Video-Podcast, allerdings müssten dazu noch viele Bedingungen erfüllt werden. So lautet die Standardritualformel im Wartesaal der EU. "Der Westbalkan sollte sich keine Hoffnung auf eine beschleunigte EU-Integration machen", sagt der Politologe Dusan Reljic von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik dem SPIEGEL.

Fünf Jahre alt ist der Berlin-Prozess inzwischen. Deutschland hatte diese diplomatische Initiative 2014 ins Leben gerufen, um die ins Stocken geratene Erweiterungspolitik für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien wieder in Gang zu bringen. Zehn EU-Staaten schlossen sich der Initiative an, darunter Österreich, Frankreich, Italien und Großbritannien. Den Westbalkan-Ländern sollte signalisiert werden, dass die EU ihre Integration als wichtig und notwendig erachte. Zugleich sollten regionale politische und wirtschaftliche Kooperation gefördert und die engere Anbindung des Westbalkan an die EU beschleunigt werden.

Die Wirtschaftsbeziehungen zum Westbalkan sind sehr einseitig

Nach fünf Jahren ist die Bilanz enttäuschend. Materiell gesehen, hat der Berlin-Prozess ein Jugendnetzwerk und die Abschaffung der Roaming-Gebühren in der Westbalkan-Region bis 2021 hervorgebracht. Eine Initiative zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in der Region scheiterte, Infrastruktur-Investitionsprojekte konnten nicht angeschoben werden.

Politisch ist die Situation in der Westbalkan-Region völlig verfahren. Das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo ist so explosiv wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, in beiden Staaten herrschen zutiefst undemokratische Führungen. Albanien und Bosnien-Herzegowina geraten in immer tiefere Staatskrisen. Montenegro ist seit drei Jahrzehnten eine unerschütterliche Autokratie. Lediglich Mazedonien befindet sich nach der "Bunten Revolution" von 2016 auf dem Weg zu mehr Demokratie und Rechtsstaat. Wirtschaftlich ist die Westbalkan-Region zwar eng an die EU angebunden, allerdings einseitig: Sie dient als Billiglohn-Region, als Absatzmarkt und hat ein hohes Handelsbilanzdefizit mit der EU angehäuft.

Die EU ist ihrerseits noch erweiterungsmüder als vor fünf Jahren. Symbolisch dafür stand jüngst, dass Brüssel den für Juni geplanten Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien verschieben musste, weil es Vorbehalte in Frankreich, den Niederlanden und sogar in Deutschland gab, das bisher als entschiedenster Verfechter einer EU-Integration des Westbalkans galt. Dabei hatte das Land, das seit 2005 EU-Kandidat ist, den Namensstreit mit Griechenland durch ein historisches Abkommen beilgelegt und damit die wichtigste Bedingung für den Beginn der Verhandlungen erfüllt.

Deutschland wirbt gezielt Facharbeiter und Akademiker ab

Die zögerliche Haltung der EU hat, zusammen mit dem zunehmenden Desinteresse der USA am Westbalkan, zur Folge, dass andere internationale Akteure in den Westbalkan-Ländern an Bedeutung gewinnen und die Region als geopolitisches Spielfeld dient. Zwar wird der Einfluss Russlands, der Türkei und der Golfstaaten häufig überbewertet. China allerdings ist als derzeit größter Kreditgeber der Region ein wichtiger Akteur. Es hat Milliarden in Infrastruktur und Industrie der Westbalkan-Länder investiert. Einige Länder wie Montenegro geraten deshalb in starke Abhängigkeit von Peking.

Angesichts der Situation in der Region und der enttäuschenden Bilanz des Berlin-Prozesses fordern Experten wie Dusan Reljic eine Neuausrichtung der EU-Westbalkan-Politik. "Es muss sich die Einsicht durchsetzen, dass die EU und der Westbalkan eine geopolitische Einheit bilden und dass der Westbalkan nicht eine Randregion EU ist", sagt Reljic. Zwar werde eine Erweiterungspolitik wie bisher nicht weitergeführt werden können, die EU müsse aber ihre Struktur- und Kohäsionsfonds für den Westbalkan öffnen. Die Region brauche massive Gratis-Finanzhilfen und Entwicklungsprogramme, so Reljic, nur so könnten ökonomischer Verfall der Region und der Massenexodus aus den Ländern dauerhaft gestoppt werden.

Letzteres ist übrigens, in zynischem Sinn, ein Erfolgskapitel des Berlin-Prozesses - für Deutschland. Tausende Akademiker und Facharbeiter verlassen jedes Jahr die Westbalkan-Region. Die meisten von ihnen werden gezielt aus Deutschland angeworben.