Gespräche zwischen Erdogan und Putin in Sotschi Türkei will Waffenruhe in Nordsyrien um 150 Stunden verlängern

Die Türkei verlängert die zunächst bis Dienstagabend angesetzte Waffenruhe für Nordsyrien um weitere 150 Stunden oder mehr als sechs Tage. Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in Sotschi mit.

Russland organisiert nach Angaben von Lawrow gemeinsam mit der Türkei im syrischen Grenzgebiet zur Türkei Patrouillen.

Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien ist Erdogan in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi mit Putin am Dienstag zu Krisengesprächen zusammengekommen.

Die Türkei hatte ihren Einmarsch in Syrien am 9. Oktober damit begründet, dort eine rund 30 Kilometer breite und Hunderte Kilometer lange Sicherheitszone einzurichten. Russland hatte Verständnis für die Sicherheitsinteressen des Landes gezeigt und zugleich gefordert, die territoriale Unversehrtheit Syriens zu achten (mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier).

Der Kreml kündigte vor dem Treffen an, den Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei zu prüfen. Es handele sich um eine neue Initiative, eine Position dazu gebe es noch nicht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Bislang gibt es dazu keine Stellungnahme.

