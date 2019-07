Mietpreis-Explosion in Barcelona Wohnen in Holzkisten - auf 2,64 Quadratmetern

Am Stadtrand von Barcelona liegt die Wohnung, von der niemand wissen sollte, schon gar nicht die Behörden. Eine schlichte Holztür verbirgt den Eingang, hinter ihr führen 14 Stufen nach oben.

Dort sitzt Alex Fernando Vega Ottonelli an einem Tag im Juni und zeigt das, was er sein Zimmer nennt: 1,20 mal 2,20 Meter, so viel Platz hat er hier. Der 67-Jährige ist umgeben von Spanholzplatten, schlecht verschraubt. Alles wackelt. Fenster hat er nicht. Wenn er sich im Bett aufsetzt, um sich eine Hose anzuziehen, stößt er mit seinen Beinen die Tür auf. Sein Zimmer misst deutlich weniger als die in Barcelona vorgeschriebenen fünf Quadratmeter.

Maria Feck Kaum Platz, kein richtiger Mietvertrag: Alex Fernando Vega Ottonelli

Vegas Verschlag ist die Luxusvariante. Die Holzkisten nebenan sind nur 138 Zentimeter hoch. Sie sind übereinander gestapelt wie Legebatterien in einem Hühnerstall und kosten 200 Euro pro Monat, inklusive Nebenkosten. Dafür gibt es eine Lichterkette, die in gelb, orange, rot oder blau leuchtet. Für die Stimmung.

Colmena nennen die Spanier diese Art von Wohnung - Bienenstock. Weil die Wohnkapseln wie Waben aneinander kleben. Sie sind entworfen für Städte wie Barcelona, in denen Menschen die horrenden Mieten für normale Wohnungen nicht mehr zahlen können.

Ausgedacht hat sich das Projekt der katalanische Bauunternehmer Marc Olivé, 45 Jahre alt. Seine Verschläge zeigen, wie der Mietenwahnsinn europäische Großstädter in menschenunwürdige Behausungen zwingt.

Maria Feck Marc Olivé öffnet den versteckten Eingang zur Wohnung, über die Barcelona streitet.

Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, verurteilt Olivés Projekt. Die Wohnkapseln seien illegal, sagt sie. Früher hat Colau als Aktivistin gegen Gentrifizierung demonstriert, jetzt droht sie Olivé mit einer Strafe in Höhe von bis zu einer Million Euro. Die Stadtregierung unterstütze menschenwürdiges Wohnen, sagt sie. Nicht das Anhäufen von Personen.

Aber Olivé will trotzdem expandieren: nach Madrid, Sevilla, Paris oder San Francisco. Seine Miniwohnungen werfen Fragen auf: Müssen wir uns nun an Sargwohnungen gewöhnen, wie sie in Hongkong beispielsweise schon längst üblich sind? Hilft Olivés Projekt Menschen, die sich kein anderes Zimmer leisten können - oder ist er nur ein gnadenloser Spekulant, der mit der Not von Mietern Kasse macht?

Alex Fernando Vega Ottonelli seufzt, wenn man ihn danach fragt und sagt: "Das hier ist eine Gelddruckmaschine." Die Gelddruckmaschine besteht neben den Wohnkapseln noch aus einem Gemeinschaftsraum mit zwei Sofas und einem Fernseher, zwei Duschen, drei Toiletten. Dazu eine Küche, mit Tisch, aber ohne Herd.

Maria Feck Der Gemeinschaftsraum der Wohnung, Kochen ist verboten.

240 Quadratmeter misst die Wohnung insgesamt, bis zu 24 Menschen sollen hier wohnen können. An diesem Tag im Juni sind es sieben. Zehn Quadratmeter pro Mensch, inklusive Gemeinschaftsraum, das ist Marc Olivés Idee. So lässt sich in Barcelona Geld verdienen. Oder wie er es ausdrückt: "Die colmena hilft den Menschen, die sich kein anderes Zimmer leisten können. Hier können sie Geld sparen und dann richtig durchstarten." Er hält die Mini-Wohnungen für ein soziales Projekt.

In Barcelona sind die Mieten nach der Wirtschaftskrise zuletzt fünf Jahre in Folge gestiegen, insgesamt um 36 Prozent. Angeboten werden Wohnungen für einen Median-Preis von 16,50 Euro pro Quadratmeter, inklusive Betriebskosten. Die Preise sind die höchsten in ganz Spanien.

Maria Feck Sechs Schlafkapseln stehen neben- und übereinander direkt neben der Küche: Ein verstaubtes Ikea-Regal dient als Treppe in die oberen.

Hinzu kommen die vielen Arbeitslosen und die im Vergleich zu den Mietpreisen niedrigen Löhne. Der Durchschnittspreis für eine Wohnung in Barcelona lag zuletzt bei knapp 930 Euro, der Durchschnittslohn bei 2.431 Euro brutto pro Monat. Nach Abzug der Steuern bleibt da nicht mehr viel Geld übrig.

In dieser explosiven Lage wirken Marc Olivés Holzkisten wie ein Brandbeschleuniger: Die Nachbarn sind empört, die linke separatistische Jugendgruppe Arran hat die Scheiben im Erdgeschoss eingeworfen und sich auf Twitter zu der Tat bekannt. Olivé weiß nicht genau, wie die Linken den Standort der Wohnung herausgefunden haben. Zeitweise ließ er Journalisten und andere Besucher, die die Wohnung betraten, ihre Handys ausschalten - aus Angst aufzufliegen.

Perquè viure en 2,6m per 2m no és viure, perquè els pisos rusc són el millor exemple de la mercantilització de l'habitatge. Ataquem el primer pis rusc clandestí en funcioment! : Carrer Rosselló 25, l'Hospitalet de Llobregat. pic.twitter.com/rtHd0nUrHG — Arran (@Arran_jovent) 27. März 2019

Genützt hat es nichts. Nun ist zumindest der Standort dieser einen colmena am Stadtrand von Barcelona bekannt. Olivé betreibt nach eigenen Angaben weitere Wohnungen mit Schlafkapseln in der Metropole - ebenfalls ohne Lizenz. Wo genau, möchte er nicht verraten. Geplant seien jedenfalls bis zu 17 colmenas mit Kabinen für 1100 Menschen.

Und Olivé will weitere Immobilien kaufen und mit Holzverschlägen füllen - in Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao und in vier anderen spanischen Orten, für insgesamt 1491 Personen. Stündlich bekommt er auf WhatsApp Anfragen von Interessenten: "Hallo, ist das der Preis pro Monat?", fragt Javier aus Andalusien.

Maria Feck Expandieren, so schnell es geht: Marc Olivé vor einer Freifläche in Barcelona

Und bald möchte Olivé das Geschäftsmodell aufs Ausland ausdehnen: Er denkt vor allem an Paris, vielleicht Marseille und sogar an Los Angeles und San Francisco. Möglich seien auch Makro-Wohnungen für 800 oder 900 Personen. Haibu 4.0 heißt die Firma, die er für sein Projekt gegründet hat, es handelt sich dabei um eine Stiftung mit Sitz in den Niederlanden.

Während sich die Sonne über Barcelona senkt, reißt Bewohner Vega die Plastikfolie von seiner Lasagne, öffnet eine der drei Mikrowellen und stellt sie auf volle Leistung. 2,02 Euro kostet die Lasagne, viel Geld für Vega. Im Monat gibt er 200 Euro für Essen aus. Selber kochen wäre deutlicher billiger, aber das geht nicht. Kochen ist verboten in der Wohnung. "Ich esse jeden Tag denselben Müll", sagt Vega. "Und teuer ist es auch noch."

Verboten ist überhaupt so einiges bei Haibu 4.0: Essen auf dem Sofa, Freunde einladen, streng riechen. So steht es in den Gemeinschaftsregeln. Auf dem Balkon darf nicht geraucht werden. Frauen mit in die Wohnung bringen, Sex haben, alles nicht erlaubt. Schließlich sind die Bewohner auch nur durch ein zentimeterdickes Stück Holz voneinander getrennt. Auf der Website sieht man unter anderem lachende Menschen, stilvolle Möbel und eine glänzende Küche. Nichts davon entspricht der Realität.

Maria Feck Alex Fernando Vega Ottonelli: Bei ihm gibt es jeden Tag Tiefkühlkost.

Überall stehen alte Möbel herum, Kameras überwachen die Bewohner, teils sind sie sichtbar, teils versteckt. Aus Sicherheitsgründen, wie Olivé versichert. "Dem Besitzer des Hauses habe ich erzählt, dass das hier ein Coworking-Space ist", sagt er.

Vorgestellt hatte sich Vega sein Leben anders, als er vor 15 Jahren, frisch von seiner Frau getrennt, aus Uruguay aufbrach, um in Spanien neu anzufangen. In Montevideo fuhr er einst Taxis und LKW, in Spanien fand er nie einen Job. Der spanische Staat zahlt ihm Sozialhilfe, 540 Euro im Monat. Viel zu wenig, um sich in Barcelona eine vernünftige Wohnung leisten zu können.

"Das ist die Realität. Ich muss sie akzeptieren. Oder auf die Straße", sagt Vega. Aus der Stadt rausziehen möchte er nicht. Seine Mutter wohnt in der Nähe. "Aber länger als ein paar Monate bleibe ich in dieser Kapsel trotzdem nicht", sagt er. "Hier ist es schlimmer als im Knast. Zumindest fühle ich mich so."

Maria Feck Alex Fernando Vega vor der Tür der Wohnung, von der niemand wissen soll.

Die zuständige Sozialarbeiterin habe ihm gesagt, dass die Stadt vielleicht ein WG-Zimmer für ihn bereitstellen könnte, sagt Vega. Damit wäre er einer der wenigen Glücklichen, etwa 36.000 Familien warten auf eine Sozialwohnung in Barcelona. "Wenn alles gut geht, habe ich vielleicht schon im September ein richtiges Zimmer", sagt Vega optimistisch.

Bei Hector Cabañol liegen die Dinge anders. Der 37-jährige Katalane ist Vater von zwei kleinen Mädchen, die Mutter und er haben sich gerade getrennt. Aus der gemeinsamen Wohnung, nur ein paar Straßen entfernt, ist Cabañol ausgezogen. Halbtags arbeitet er als Elektromechaniker, verdient rund 1000 Euro im Monat. Davon zahlt er 280 für die Hypothek der Wohnung seiner Familie, 360 für die Kinder.

360 Euro bleiben ihm zum Wohnen und Leben, eine normale Wohnung wird er unter diesen Bedingungen in Barcelona nicht finden. Vorher lebte er in besetzten Gebäuden, in denen er den Besetzern auch noch Miete zahlen musste.

Maria Feck Hector Cabañol wohnt seit der Trennung von seiner Frau in dem Mini-Zimmer.

Cabañols Geschichte zeigt, dass Olivé mit seinem Projekt zumindest eine Marktlücke füllt. Für Cabañol war das Mini-Zimmer die Rettung: Ohne sie würde er entweder weit weg von seinen Kindern oder in noch schlechteren Verhältnissen leben. "Die colmena ist besser als alles, was ich vorher hatte", sagt er.

Für Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau, die gegen die colmenas vorgeht, steht viel auf dem Spiel. In ihrer ersten Amtszeit stiegen die Mieten deutlich, obwohl sie mit aller Macht dagegen kämpfte. Sie belegte Investitionsfonds wegen leerstehender Häuser mit Millionenstrafen, vergab keine neuen Lizenzen für Hotels, kontrollierte Airbnb. Nun will sie zusätzlich 1500 neue Wohnungen pro Jahr bauen lassen.

Olivés Mini-Zimmer sind für sie ein Ärgernis, sie erinnern die Wähler daran, dass die Bürgermeisterin sich schwertut, ihre Wahlversprechen zu erfüllen. Wohl auch wegen Colaus harter Haltung hat Olivé die Wohnung an den Stadtrand von Barcelona verlegt, wo Ada Colau keine Handhabe hat.

Alejandro Garcia/ EPA-EFE Ada Colau: Früher Wohnungsaktivistin, jetzt Bürgermeisterin

Allerdings ist schon jetzt klar: Zumindest diese colmena wird Olivé dicht machen müssen. Die Behörden haben sie entdeckt, Haibu 4.0 außerdem für einen Showroom bereits mit einer Strafe von 16.000 Euro belegt.

Deswegen hat Olivé schon neue Immobilien gekauft. Ohne Nachbarn diesmal. Und falls das auch nicht hilft, hat Olivé ein Mitgliedermodell entwickelt, um das Gesetz zu umgehen. Die Bewohner sollen dann Mitglieder werden in einem Klub, einige Zonen des Hauses würden öffentlich sein, die Schlafsäle dürften nur Klubmitglieder betreten. Sie seien dann Gäste, keine Mieter. Passende Erkennungsmarken aus Plastik hat Olivé schon anfertigen lassen.

Natürlich könnte Olivé schönere, besser verarbeitete Kapseln einbauen. Mindestens fünf Quadratmeter große Kabinen, so wie es das Gesetz vorschreibt. Aber dann, so sagt Olivé selbst, ginge seine Rechnung nicht auf, sein Gewinn würde sinken.

Maria Feck Marc Olivé vor seinem Showroom

Den Konflikt mit den Behörden scheint Haibu 4.0 nicht zu scheuen. "Klar sind unsere colmenas derzeit noch illegal", sagt Olivé und lacht. Wie so oft, wenn er über seine Gesetzesbrüche spricht. Sein amüsiertes Glucksen klingt, als wäre das alles für ihn nur ein Spiel, als stünde nicht sein Name auf den Strafbescheiden der Behörden. "Wir haben genug Geld, um die besten Anwälte zu bezahlen", prahlt Olivé. Vielleicht ist es das Geld seiner Investoren, das ihn beruhigt.

Wer genau hinter seinem Start-up steckt, will er nicht verraten. Nur so viel: Kapitalgeber aus den Niederlanden, Katar, Spanien, Frankreich und Brasilien hätten in Haibu 4.0 investiert.

Nach eigenen Angaben hat Olivé mit ihnen folgenden Deal geschlossen: Mit dem Geld der Investoren kauft Haibu 4.0 Immobilien in begehrenswerten Lagen. Nach ungefähr zehn Jahren werden die Wohnungen und Häuser verkauft, hoffentlich mit Gewinn. Bis dahin darf Olivé seine colmenas betreiben. Die Mieteinnahmen teilt er mit seinen Investoren - beide gewinnen. Nachprüfen lässt sich das nicht, mehr Einblick will Olivé nicht gewähren.

Es ist schon fast Mitternacht in der colmena am Stadtrand, die Bewohner Alex Fernando Vega und Hector Cabañol sitzen auf den beiden Sofas vor dem Fernseher und sprechen über die Zukunft, auch Marc Olivé kommt hinzu. Vega und Cabañol wissen, dass Haibu 4.0 die Wohnung am Stadtrand von Barcelona aufgeben muss, weil Olivé keine Lizenz bekommt. Alle Bewohner müssen sich für den Sommer eine neue Bleibe suchen und können dann in eine geplante neue colmena umziehen.

15 Minuten vom Zentrum Barcelonas entfernt soll die neue Wohnung liegen. Mehr will Olivé noch nicht verraten, sonst machen die Behörden wieder Ärger. "Sind dort die Kabinen dann größter und schöner?", fragt Vega hoffnungsvoll.

Maria Feck Olivé und Vega diskutieren im Gemeinschaftsraum der colmena.

"Hast du immer noch nicht verstanden, wie Haibu funktioniert?", entgegnet Olivé. "Die Kapseln werden genau dieselben sein wie hier, es wohnen nur mehr Menschen zusammen."

"Noch lebt ihr hier ja wie die Könige", fügt er an - und lacht.

Wenige Wochen später wird Alex Vega aus der colmena ausziehen. Für den Sommer hat er eine Unterkunft in der Wohnung eines Pakistaners gefunden, ein Freund hat sie ihm vermittelt. Dort teilt er sich ein Zimmer mit einem Chilenen. Immerhin ist es 20 Quadratmeter groß. Auch hier zahlt Vega 200 Euro, wieder schwarz.

Aber er leidet unter der Unsicherheit: Im September muss der 67-Jährige schon wieder raus aus dem Zimmer. Dann kommt die Familie seines Vermieters aus Pakistan. Gut möglich, das Vega dann wieder in einer colmena schlafen muss. "Kein Problem", sagt Marc Olivé. "Wir haben schon eine neue Wohnkapsel für ihn."