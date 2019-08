Armut, Gewalt, Ausbeutung Warum reist eine Uno-Spitzendiplomatin jetzt in die Zentralafrikanische Republik?

Vor gut einem Jahr wurden in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) drei russische Investigativ-Reporter unter mysteriösen Umständen ermordet. Sie wollten mutmaßliche Verbindungen russischer Söldner in dem Land zum Kreml nachweisen.

Die breitschultrigen Russen stellen für Präsident Faustin Archange Touadéra unter anderem den Sicherheitsdienst. Unlängst lieferte eine CNN-Reportage neue Belege für Verbindungen zwischen Rohstoffausbeutung und russischen Söldnern, die in dem von einem jahrelangen Bürgerkrieg zerrütteten Land in staatlichem Auftrag Soldaten ausbilden.

Vor sechs Jahren hatten bewaffnete Milizen das Land in einen Konflikt gestürzt. Offiziell herrscht nun ein Waffenstillstand zwischen den mehr als einem Dutzend kriegerischen Gruppen und der Regierung von Präsident Touadéra, doch der ist brüchig.

AFP Milizionäre im Südosten der Zentralafrikanischen Republik nahe der Stadt Gambo

In dieses Krisengebiet reist Deutschlands hochrangigste Diplomatin im Dienste der Uno, Ursula Müller, um den Hilfsbedarf zu ermitteln. Sie will sich ein Bild machen, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird - und alle Beteiligten an ihre menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtungen erinnern.

Zur Person UNO Ursula Brigitte Müller, Jahrgang 1957, ist seit 2017 ist sie beigeordnete Uno-Generalsekretärin für humanitäre Angelegenheiten und Koordinatorin des Uno-Nothilfeamtes OCHA. Die Karrierediplomatin arbeitete schon in den Botschaften von Kabul, Washington DC und Daressalam und vertrat Deutschland bei der Weltbank. Als passionierte Joggerin ist sie Mitglied im Laufclub des New Yorker Central Park.

SPIEGEL: Frau Müller, Sie reisen in die Zentralafrikanische Republik, eines der für humanitäre Helfer gefährlichsten Länder. Wie ist die Lage sechs Monate nach dem Friedenschluss?

Müller: Das Land ist von Armut und Gewalt stark herausgefordert. Sieben von zehn Menschen sind arm. Dreiviertel der Gesundheitsversorgung werden von internationalen Organisationen bestritten. Trotz des Friedensdeals hat sich die humanitäre Lage weiter verschlechtert.

SPIEGEL: Wie kann das sein, wo doch Frieden herrschen soll?

Müller: Viele der bewaffneten Gruppen wurden zwar in die Regierung eingebunden, aber es gibt immer noch viel Gewalt, und vor allem sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Die Bevölkerung zu versöhnen ist neben den humanitären Anforderungen eine der größten Herausforderungen.

SPIEGEL: Was fehlt in der Zentralafrikanischen Republik?

Müller: Neben der Gesundheitsversorgung vor allem Bildung. 70 Prozent der Jugendlichen dort gehen nicht zur Schule, viele schließen sich den bewaffneten Gruppen an. Da muss Entwicklungszusammenarbeit ansetzen, um aus den permanenten Zyklen der humanitären Nothilfe auszubrechen.

OCHA/ Otto Bakano Ursula Müller, Uno-Nothilfekoordinatorin: "Ich sehe Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und Eigeninitiative"

SPIEGEL: Fast niemand in der Schule, mehr als ein Dutzend bewaffnete Gruppen, der Friedensdeal wackelig. Klingt, als reisten Sie an einen hoffnungslosen Ort.

Müller: Nein. Ich bin von den Spitzen des Staates eingeladen und werde mich beim Präsidenten und beim Premier erkundigen, wie ihre Pläne sind und wie die Uno den Friedensprozess unterstützen kann. Und immer, wenn ich solche Krisenregionen bereise, sehe ich Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und Eigeninitiative der Leute. Ich setze mich für die ein, die noch einen Weg vor sich haben. Ich sehe das nicht als hoffnungslos.

SPIEGEL: Es gibt viele Akteure in der ZAR, die Afrikanische Union (AU) hat den Friedensdeal vermitteln, aber auch Russland spielt eine gewichtige Rolle. Wie gut wird das koordiniert?

Müller: Wir schätzen vor allem das Engagement der AU, aber auch alle anderen politischen Versuche begrüßen wir. Wir pochen stark auf Menschenrechte. Wenn eine Regierung für Sicherheit in ihrem Land sorgt, muss das immer auf Basis des Völkerrechts und unter Achtung der Menschenrechte geschehen.

SPIEGEL: Schätzen Sie auch das Engagement Russlands in der Zentralafrikanischen Republik?

Müller: Die Aktivitäten Russlands habe ich schon vor einem Jahr wahrgenommen. Ich würde es nicht so ausdrücken, dass ich die schätze. Es gibt da Einflüsse verschiedener Länder - Russland, China - und es geht meist um Ressourcen. Die Aktivitäten bewaffneter Gruppen haben humanitäre Konsequenzen, etwa Vertreibungen, weil die Gewalt zunimmt. Es ist meine Aufgaben, darauf hinzuweisen, dass jedes Land die internationalen Verpflichtungen, also die Achtung von Menschenrechten und humanitäres Völkerrecht, zu respektieren hat.

SPIEGEL: Russische Investigativreporter wurden vor gut einem Jahr in der Zentralafrikanischen Republik unter ungeklärten Umständen ermordet. Wie groß wird ihr Sicherheitsaufwand sein?

Müller: Es gibt keinen, obwohl es eines der gefährlichsten Länder für Helfer ist. Mehrere sind in diesem Jahr bereits umgekommen und zahlreiche weitere wurden verletzt. Ich möchte zwar den Kommandeur der Minusca-Blauhelmmission treffen, aber ich werde ohne militärische Eskorte reisen. Ich trage mein blaues Uno-Poloshirt und eine blaue Weste. Wir werden an Orte im äußersten Südosten reisen, übernachtet wird auf der Pritsche. Dann erst geht es zum Abendessen mit dem Premier, dem Außenminister und dem Minister für humanitäre Hilfe. Das ist viel glaubwürdiger, als wenn man da nur aus New York einfliegt.

SPIEGEL: Wie geraten Konflikte so in Vergessenheit, wie der in der Zentralafrikanischen Republik?

Müller: Wir vergessen keinen. 146 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe weltweit. Ausreichend Geld fließt aber nur für die Krisen im Zentrum der politischen und medialen Aufmerksamkeit. Bei Naturkatastrophen etwa kommt die Hilfe meist in größeren Mengen. Malawi und Simbabwe beispielsweise wurde nach den Wirbelstürmen Idai und Kenneth im Frühjahr schnell geholfen.

SPIEGEL: Warum liegen viele der vergessenen Krisen in Afrika?

Müller: Afrika ist ein Kontinent mit vielen Ressourcen, viele Interessen anderer Länder und der Klimawandel hindert die Entwicklung. Unsere humanitäre Hilfe löst kein humanitäres Problem, da helfen nur politische Lösungen und Entwicklungszusammenarbeit.