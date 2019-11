Die zwischenzeitliche Blockade von Militärhilfe für die Ukraine durch das Weiße Haus hat nach Darstellung einer Mitarbeiterin im Verteidigungsministerium für große Sorge und Hektik bei wichtigen Regierungsbeamten gesorgt.

"Alle" hochrangigen Beamten im Verteidigungs- und Außenministerium und anderen nationalen Sicherheitsbehörden hätten die Hilfe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als "notwendig" erachtet, sagte die im Pentagon für Ukrainepolitik zuständige Laura Cooper im US-Kongress. Der Vorgang habe "Alarmglocken" ausgelöst, nicht zuletzt, weil die Motive des Präsidenten für den höchst ungewöhnlichen Schritt unklar gewesen seien.

J. Scott Applewhite/ AP Laura Cooper (im Oktober): Mitschrift verrät neue Details der Affäre

Die Befragung war bereits im Oktober, die Mitschrift wurde am Montagabend (Ortszeit) von den Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlicht. Damals war ihre Anhörung unterbrochen worden, weil zahlreiche Republikaner unerlaubt in den Raum gestürmt waren. Sie wollten damit nach eigenen Angaben gegen die angeblich unfairen und einseitigen Befragungen demonstrieren - ein Schritt, der vor allem für die Augen von Donald Trump gedacht gewesen sein dürfte.

Cooper ist eine der Zeugen, die im Zuge der Ermittlungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gehört wurden. Am Mittwoch werden Zeugen erstmals öffentlich befragt.

Neben dem Transkript von Coopers Aussage wurden auch die Mitschriften von zwei weiteren Befragungen veröffentlicht. Darin erklärte Catherine Croft, Beraterin des Ukrainesonderbeauftragten Kurt Volker, dass es auch in der Ukraine schon sehr früh Sorge um die Hilfen aus den USA gegeben habe. So hätten sich mehrere ukrainische Offizielle vertraulich an sie gewandt mit Fragen nach den Gründen für Verzögerung bei der vereinbarten Zahlung.

Bitte der Ukraine: Anfrage vertraulich behandeln

Die Offiziellen seien sehr darauf bedacht gewesen, dass darüber nichts an die Öffentlichkeit dingt, so Croft. Andernfalls könnte das in anderen Ländern als schwindende Unterstützung der USA für die Ukraine verstanden werden, so die Angst. Die Ukraine und Russland befinden sich seit Jahren in einem Konflikt, im ostukrainischen Donbass-Gebiet liefern sich russisch unterstützte Separatisten immer wieder Gefechte mit der ukrainischen Armee.

Die Demokraten werfen Trump vor, sein Amt missbraucht zu haben, damit sich die ukrainische Regierung zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einmischt. Sie argumentieren, er habe Militärhilfe zeitweise zurückhalten lassen, damit sich die ukrainische Regierung zu Ermittlungen bekennt, die Trumps politischem Gegner Joe Biden von den Demokraten schaden könnte. Biden will bei der Wahl 2020 für die Demokraten kandidieren und ist damit ein möglicher Herausforderer Trumps.