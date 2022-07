In manchen Momenten scheint das sogar Baerbock so zu gehen. Während einer Pressekonferenz im Regierungskomplex kann sie vom Berg auf das Meer in einiger Entfernung schauen. Wann immer sie künftig in ihrem grauen Presseraum stehen werde, werde sie an diese wunderbare Aussicht denken, sagt sie: »Der Ozean vor mir.«

Auch für die Inselgruppe Palau gilt: nur noch den Ozean vor ihr. Aber er ist so schwer als Bedrohung zu begreifen. Er ist ja auch nicht nur Bedrohung.

Palau lebt vom Tourismus, seine Strände und Riffe ziehen Urlauber an, besonders Taucher. Ohne Touristen kaum Wirtschaft auf Palau. Die Touristen kommen natürlich in Flugzeugen, genauso wie die deutsche Außenministerin. Jeder Flug trägt ein bisschen dazu bei, die Riffe zu zerstören, an denen Palau hängt. So wie die Dieselgeneratoren auf der Insel und die vielen großen Autos, die in den Einfahrten stehen.

Praktische Klimaaußenpolitik ist auch eine Übung im Umgang mit der Erkenntnis, dass es das richtige Leben im fossilen Falschen immer noch nicht gibt und nie geben wird.