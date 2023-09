Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine. Die Grünenpolitikerin traf am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein. Eine Woche vor der Uno-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.