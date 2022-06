Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hält wegen der großen Belastung durch Ukrainekrieg und Coronapandemie Steuererhöhungen nach der Krise für unvermeidbar. »Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit«, fragte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend in der SWR-Sendung »Zur Sache Baden-Württemberg«.