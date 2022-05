Dieses Treffen der G7 habe eine »strategische Bedeutung«, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der führenden demokratischen Industrienationen in Weißenhäuser Strand an der Ostsee. Der »furchtbare völkerrechtswidrige Angriffskrieg« Russlands gegen die Ukraine sei »nicht nur eine tiefe Krise für ganz Europa, sondern eine globale« Krise. Angesichts der Bedeutung der Ukraine als Getreide-Exportnation habe der Krieg in dem Land auch massive Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit weltweit.

Baerbock warnt vor einer Ernährungskrise vor allem in Afrika und dem Nahen Osten infolge des Kriegs. 25 Millionen Tonnen Getreide seien derzeit in ukrainischen Häfen blockiert – dieses Getreide werde dringend gebraucht. »Diese Ernährungskrise, die sich da am Himmel zusammenbraut, wird verschärft durch die globalen Klimaauswirkungen.« Es gelte nun für die sieben reichsten Demokratien der Welt, diese Länder nicht im Stich zu lassen. »Deswegen setzen wir heute ein deutliches Signal: Wir sehen Euch, wir hören Euch und wir unterstützen Euch«, sagte Barbock.

G7: Ukraine soll bedeutender Getreideexporteur bleiben Die Ukraine zählt weltweit zu den wichtigsten Getreidelieferanten. 2021 war sie nach Zahlen der Welternährungsorganisation der Uno noch drittgrößter Exporteur von Gerste und fünftgrößter Exporteur von Weizen. Die G7-Gruppe will sicherstellen, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs ein bedeutender Getreideexporteur bleiben kann. Man berate gemeinsam darüber, wie man die derzeit von Russland ausgeübte Getreideblockade deblockieren und ukrainisches Getreide in die Welt bringen könne, sagte Baerbock.

Zurückhaltende Äußerung zu Forderung nach Kampfjets Zu den Forderungen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba, Kampfjets für die Verteidigung zu liefern, äußert sich Baerbock zurückhaltend. Die Grünen-Politikerin verwies auf die bisherige Haltung zur Einrichtung von Flugverbotszonen. Auch zur Lieferung von »Flugmaterialien haben wir uns ja bereits deutlich positioniert«. Bundesregierung und Nato sind strikt gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine, da befürchtet wird, dass es bei deren Durchsetzung zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen könnte. Dann bestünde die Gefahr, dass sich der Krieg in der Ukraine dramatisch ausweitet.

Bei ihrem Besuch in Kiew an diesem Dienstag habe sie »darüber gesprochen, wie wir die Ukraine unterstützen können, vor allen Dingen bei ihrer Wehrhaftigkeit, bei ihrer Verteidigungsfähigkeit, ohne dazu beizutragen, dass die Nato Kriegsteilnehmer in diesem Krieg wird«, sagte Baerbock. An diesem Freitag soll Kuleba an dem Treffen der G7-Außenminister teilnehmen.