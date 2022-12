Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat keine Hoffnungen auf eine Waffenruhe oder gar Frieden zu Weihnachten in der Ukraine. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit der »Bild am Sonntag« sagte sie: »Niemand außer Putin hat diesen Krieg begonnen, und wenn Putin es will, dann ist der Krieg morgen vorbei.« Der russische Präsident müsse seinen Soldaten nur den Befehl zum Abzug geben.