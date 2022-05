Balkan-Reise von Verteidigungsministerin Lambrecht Speed-Dating auf dem Pulverfass

Viel Zeit hat Christine Lambrecht nicht auf ihrer Balkan -Reise. Nur zwei Tage hat die Verteidigungsministerin für ihren Krisen-Trip durch drei Länder des sogenannten Westbalkans eingeplant. Folglich hetzt die Ministerin samt Delegation in Fahrzeugkolonnen und ihrem VIP-Flieger eilig von Termin zu Termin. Von Bosnien geht es sofort nach Serbien , von da in den Kosovo . Der Zeitplan der Ministerin ist so eng gedrängt, dass die Reise wie ein diplomatisches Speed-Dating wirkt.

Die Reise der Ministerin illustriert die akute Sorge der Bundesregierung, dass der Balkan 30 Jahre nach dem Jugoslawien-Krieg wieder in eine ernste Krise oder sogar in einen bewaffneten Konflikt zwischen den Volksgruppen taumeln könnte. Vor einigen Wochen erst war Außenministerin Annalena Baerbock hier. Diese Woche dann lud Bundeskanzler Scholz die Regierungschefs von Serbien und dem Kosovo zum Krisengespräch ins Kanzleramt.

An Horror-Szenarien für den Balkan mangelt es nicht. So wird befürchtet, dass Russland seinen Einfluss nutzt, die mühsam aufgepäppelte Friedensordnung in der Krisenregion nach dem Vorbild der Ukraine zu torpedieren und so erst Bosnien und dann die ganze Region destabilisieren könnte. Zudem sitzt in Serbien mit Präsident Aleksandar Vucic ein Regierungschef, der ziemlich unverhohlen mit Russland flirtet aber gleichzeitig mit der EU über einen raschen EU-Beitritt Serbiens verhandelt.

Lambrechts Trip startete in Bosnien. Dort wird in der mehrheitlich serbischen Teilrepublik, der Republika Srpska, seit längerer Zeit mit tatkräftiger Unterstützung Moskaus eine Abspaltung von Bosnien propagiert. Die Entwicklungen erinnern frappierend an die Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine: Man ignoriert zunehmend die in Sarajevo erlassenen Gesetze und Rechtsakte und will sich sogar eine eigene Armee zulegen. Ähnlich ging es auch in Luhansk und Donezk los.

Die Sorge vor eine Eskalation in Bosnien hat auch die EU-Mission »Altea« alarmiert, die seit vielen Jahren eine Stabilisierungstruppe vor Ort hat. Im Februar aktivierte »Altea« wegen möglicher Spannungen mehrere Kampfkompanien und schickte sie nach Bosnien. Außenministerin Baerbock ventiliert in Berlin deswegen bereits die Frage, ob die Bundeswehr, die sich seit 2012 nicht mehr an der EU-Mission beteiligt, noch dieses Jahr auch eine oder gar zwei Kompanien nach Bosnien schicken soll.