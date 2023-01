Trotz vieler ermutigender Zuschriften und Gespräche habe er sich dazu entschieden, sein Amt als Generalsekretär »und damit als Hauptorganisator des Wahlkampfs« zur Verfügung zu stellen. »Ich möchte meiner Partei helfen, ohne Ablenkungen in dieses so wichtige Landtagswahljahr zu starten.« In Bayern wird im Oktober der Landtag neu gewählt.