Das Gebäude sollte zwischen 600 und 800 Millionen Euro kosten und frühestens ab 2025 gebaut werden. Geplant war ein »ein energieeffizientes Gebäude in Holzhybridbauweise«, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums hieß, das »eine langjährige Lücke mitten in der Hauptstadt schließen« sollte. Außerdem war es gedacht, die auf sechs Standorte verteilten Mitarbeiter des Ministeriums zentral an einem Ort unterzubringen.