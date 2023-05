In Russland wird der Feiertag am Dienstag mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau zelebriert. Auch Kremlchef Wladimir Putin soll auftreten. Erwartet wird, dass er sich in seiner Rede zu den seit mehr als 14 Monaten anhaltenden Angriffen auf die Ukraine äußern wird. Die russische Propaganda stellt den Krieg als Kampf gegen den Faschismus wie im Zweiten Weltkrieg dar.