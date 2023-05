Der »Welt am Sonntag« zufolge geht es um eine Konferenz des russischen Kremlkritikers Michail Chodorkowski Ende April in Berlin, an der die beiden Frauen teilgenommen hatten. Die Symptome einer Betroffenen könnten aber bereits vor der Konferenz aufgetreten sein, hieß es im Bericht. Sie habe sich in Berlin in das Universitätsklinikum Charité begeben. Die zweite Betroffene habe auf Facebook von »seltsamen Symptomen« berichtet und die Vermutung geäußert, vergiftet worden zu sein, so die Zeitung. Inzwischen sei sie wieder in ihrer Wahlheimat, den USA, dort ermittle der Frau zufolge das FBI.