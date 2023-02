Landeswahlleiter Stephan Bröchler verwies am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf die Sitzung des Landeswahlausschusses am kommenden Montag. Dort werde das endgültige Endergebnis der Wiederholungswahl festgestellt und verkündet. Die Zahlen wurden wohl am Freitag an die Ausschussmitglieder verschickt. Erst wenn der Ausschuss die Zahlen am Montag beschließt, sind sie offiziell das amtliche Endergebnis.