Mit Fahnen und Transparenten haben mehr als 10.000 Menschen am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine in Berlin gegen den Krieg demonstriert. Die Polizei rechnete am frühen Freitagabend mit weiterem Zustrom. Von der Karl-Marx-Allee über den Alexanderplatz und den Boulevard Unter den Linden strömten die Menschen Richtung Brandenburger Tor, das am Abend blau-gelb angestrahlt wurde. Auch mit den U-Bahnen und S-Bahnen kamen viele direkt zum Ort der Abschlusskundgebung.