In wenigen Tagen reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach China – die Kritik aus der eigenen Koalition hält an. »Ich finde den Zeitpunkt dieser Reise äußerst unglücklich«, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Sendern RTL und ntv. »Wir brauchen im Zusammenhang mit China eine neue Strategie.« Deutschland dürfe Fehler, die in der Russlandpolitik gemacht worden seien, nicht mehr wiederholen.