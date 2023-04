Was kam dann noch?

Die Diskussion um die Verwendung des N-Worts wurde schon mehrfach geführt, die Argumente liegen eigentlich auf dem Tisch. Was schwerer wiegt, ist die Relativierung des Holocaust, die Boris Palmer vornimmt. Um seine Beschimpfung als »Nazi« zurückzuweisen, vergleicht er die Beschimpfung mit dem gelben Stern, den Juden in Nazideutschland tragen mussten.

Palmer verteidigt sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa: »Ich habe die Methode der Protestierer, mir den Stempel als Nazi und Rassist aufzudrücken, niederzuschreien und auszugrenzen, als Vergleich herangezogen«, sagte Palmer. Er habe den Protestierern erklärt, dass Nazis die Gräber seiner Vorfahren mit Hakenkreuzen beschmiert hätten und ihnen entgegnet, dass »ihre Methode der Ächtungen und Ausgrenzung sich nicht vom Judenstern unterscheidet«.

Der Präsident der Goethe-Universität, Enrico Schleiff, verurteilt diesen Vergleich wie auch die Verwendung rassistischer Begriffe aufs Schärfste. »Jede explizite oder implizite den Holocaust relativierende Aussage ist vollkommen inakzeptabel und wird an und von der Goethe-Universität nicht toleriert«, schreibt er in einer Stellungnahme am Samstag . Er erwarte »nicht nur eine öffentliche Entschuldigung von Herrn Palmer an die von seiner Beleidigung betroffenen Personen, sondern auch an die jüdische Gemeinschaft und gegenüber der Goethe-Universität«.

Was sollte ich noch wissen?

SPIEGEL-Redakteur René Pfister veröffentlichte im August 2022 einen Debattenbeitrag, in dem er vor einem Angriff auf die Meinungsfreiheit warnte : Im Namen von Gleichberechtigung und Antirassismus zwängen linke Aktivisten der Gesellschaft eine neue Ideologie auf, schreibt er.