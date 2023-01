Der Bundespräsident entließ gleichzeitig Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht, die nach anhaltender Kritik an ihrer Amtsführung am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte. Steinmeier bedankte sich bei der früheren Bundesjustizministerin im Namen Deutschlands für ihren Einsatz in mehr als zwei Jahrzehnten in der Bundespolitik.