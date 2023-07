Die Verbrennung eines Koran-Exemplars und eine weitere Verunglimpfung der Heiligen Schrift des Islams in Schweden haben in den vergangenen Wochen im Irak wiederholt zu Protesten und Ausschreitungen geführt. In Bagdad drangen Demonstranten vor wenigen Tagen in die schwedische Botschaft ein und legten Feuer. Bei dem Mann, der in Stockholm den Koran anzündete, handelt es sich um einen gebürtigen Iraker. Nach einer islamfeindlichen Aktion in Dänemark wurden am Samstag auch Räume der Dänischen Flüchtlingshilfe in der irakischen Provinz Basra angegriffen.