Der Bedrohung durch Spionage und Sabotage könne man nur durch eine Kombination aus präventiven und operativen Instrumenten begegnen, sagte Pistorius. Beim Operativen sei die Spionageabwehr das Kernstück. Dass diese erfolgreich sei, zeige der jüngste Fall des enttarnten Mitarbeiters der Bundeswehr-Beschaffungsbehörde (BAAINBw) in Koblenz. Dieser soll sich mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt haben .