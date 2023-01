Damit hat kaum jemand gerechnet: Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Niedersachsens Innenminister übernimmt das Ressort von Christine Lambrecht, die am Montag ihren Rücktritt verkündet hatte.

Christoph Hickmann, Hauptstadtbüro DER SPIEGEL:

»Das kommt überraschend. Das ist eine Lösung, die bis kurz vor Verkündung beziehungsweise Bekanntwerden in Berlin kaum jemand auf dem Schirm hatte. (…) Boris Pistorius hat schon ein paar Mal jetzt versucht, den Sprung auf die Bundesebene zu machen. Er war für den Bereich Innenpolitik im Schattenkabinett von Martin Schulz, als der Kanzlerkandidat war. Er hat versucht, SPD-Vorsitzender zu werden. Es ist nichts geworden. Jetzt macht er den Schritt, den Sprung doch noch von Hannover nach Berlin.«

Der 62-Jährige Pistorius gehört dem SPD-Parteivorstand an, er gilt als erfahrener Polit-Manager und in seinem Bundesland als beliebt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit Pistorius für einen Mann im Amt entschieden und weicht damit von der eigenen Maßgabe ab, sein Kabinett paritätisch zu besetzen. Ein Zeichen dafür, wie dringlich die Entscheidung war.

»Man weiß noch nicht, ob Kandidatinnen abgewunken haben, ob schlicht keine zur Verfügung standen. Jedenfalls zeigt die Berufung von Boris Pistorius, dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, die Truppe zu stabilisieren und nicht mehr darum, ein Prinzip wie die Parität hochzuhalten, obwohl es eigentlich nicht mehr geht.«

Der Rücktritt von Christina Lambrecht war nach einer Reihe von Fehltritten am Ende keine Überraschung mehr. Dabei ist das Amt angesichts von Ukraine-Krieg, außenpolitischer Zeitenwende und dringendem Modernisierungsbedarf bei der Bundeswehr so bedeutungsvoll wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Einschlägige Erfahrung in der internationalen Sicherheitspolitik hat allerdings auch Pistorius nicht.

»Denn die Bundeswehr ist nicht die Bundespolizei, es gibt da auch viel international zu tun für ihn. Die Frage ist, wie er auf dem Parkett glänzen oder reüssieren wird. Man wird sehr genau beobachten, wie im Nato-Verbund agiert mit den Verbündeten, wie sein Englisch ist. Das ist die internationale Komponente, die hinzukommt. Das ist bislang noch die große Unbekannte. Da wird Boris Pistorius zeigen müssen, dass er auf diesem Feld draufhat.«

Einen Vorteil hat Boris Pistorius gegenüber seiner Vorgängerin: er hat seinen Wehrdienst abgeleistet.

»Das ist ein kleines Detail im Lebenslauf, das aber ganz entscheidend ist, denn die Truppe nimmt Leute, die zumindest mal Berührung mit ihr hatten, sofort ein bisschen ernster als Menschen, die bislang nichts mit der Bundeswehr zu tun hatten. Und das sind so Kleinigkeiten: Sprachgebrauch. Man kennt vielleicht noch die eine oder andere Abkürzung. All diese Dinge werden ihm helfen. Und er ist auch vom Typ her jemand, der dort bestimmt gut ankommt. Er pflegt eine klare, eine kernige Sprache. Er könnte ziemlich genau das sein, wonach die Truppe sich gerade sehnt – zumindest atmosphärisch, zumindest vom Typ her. Und angesichts der Verunsicherung, die gerade in der Truppe rumgeistert, ist das vielleicht schon mal nicht der allerschlechteste Anfang.«