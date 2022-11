Die britische Regierung hat angekündigt, anlässlich der Krönung des britischen Königs Charles III. einen zusätzlichen nationalen Feiertag einzuführen. Dieser werde für den 8. Mai, zwei Tage nach der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey, angesetzt, hieß es in einer Erklärung des Amtssitzes Downing Street 10. Wie bei der Krönung von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953 werde das königliche Ereignis eine Gelegenheit für »Familien und Gemeinden im ganzen Land sein, zusammenzukommen und zu feiern«. Nach der Krönung am Samstag bietet der freie Montag nun den Briten ein verlängertes Wochenende.