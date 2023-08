Der amtierende Stadtchef Robert Nitz (parteilos) hat die Bürgermeisterwahl in der Brandenburger Kreisstadt Seelow gewonnen und sich gegen AfD-Kandidat Falk Janke durchgesetzt. Der 34-jährige Einzelbewerber Nitz lag nach dem vorläufigen Ergebnis mit 68,5 Prozent deutlich vor AfD-Politiker Janke, der auf 31,5 Prozent kam. Damit stellt die AfD in Brandenburg anders als in Sachsen-Anhalt weiter keinen hauptamtlichen Bürgermeister. Nitz bleibt faktisch im Amt.