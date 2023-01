Großes Treffen beider Regierungen

In Paris treffen sich heute die Kabinette beider Länder und die Spitzen der beiden nationalen Parlamente anlässlich des Jahrestages des Élysée-Vertrags, mit dem die deutsch-französische Freundschaft am 22. Januar 1963 formal besiegelt worden war. Die gesamte Bundesregierung wird zur Feier in Paris erwartet, bis auf Arbeitsminister Hubertus Heil, zudem reisen 140 Bundestagsabgeordnete an. Bei dem Treffen werden auch die wichtigsten aktuellen Themen behandelt, etwa Wirtschaft, Energie, Sicherheit und Verteidigung. Eine gemeinsame Erklärung soll letztlich eine Vision für Europas Zukunft darlegen.