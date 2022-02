Bundesregierung liefert Waffen aus Bundeswehr-Beständen an Ukraine

Nach der Ankündigung, Panzerfäuste aus den Niederlanden an die Ukraine zu liefern, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun auch in Deutschland liegende Waffen ausführen. 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen sollen geliefert werden.