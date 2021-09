Bundestagswahl Linke präsentiert Pläne für Rot-Rot-Grün

Ende von Hartz IV und Rüstungsexporten, Mietendeckel deutschlandweit: In einem Papier fixiert Die Linke Eckdaten für Rot-Rot-Grüne Koalitionsverhandlungen. Am interessantesten ist, was der Plan nicht erwähnt.