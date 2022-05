Bundeswahlleiter Georg Thiel hat sich dafür ausgesprochen, die Bundestagswahl in sechs von 12 Berliner Wahlkreisen zu wiederholen. Thiel beantragte das in der Anhörung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestages, wie unter anderem der »Tagesspiegel« berichtet .

Laut »Berliner Zeitung« wies Thiel wies darauf hin, dass in anderen großen Städten wie Hamburg, München oder Köln keine so schwerwiegenden Probleme und Pannen wie in Berlin aufgetreten seien. In Köln sei am Wahlsonntag sogar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und entschärft worden, weshalb Wahllokale über Stunden schließen mussten. Dennoch habe es auch dort nicht annähernd so große Probleme gegeben.