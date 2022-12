Folglich äußerte sich der Chef der Luftwaffe am Sonntag fast verärgert über die Unruhe in der Koalition. Der Twitter-Account der Deutschen Luftwaffe zitierte Generalleutnant Ingo Gerhartz mit den Worten, dass Deutschland beim Thema F35 Probleme suche, wo andere europäische Nationen keine sähen. »Und wir übrigens auch nicht. Ist die Luft dort eine andere?«, so Gerhartz. Der General hatte lange für das F35-Projekt gekämpft, da er die völlig überalterten »Tornados« der Luftwaffe dringend ersetzen muss. Folglich engagierte Gerhartz sehr früh eine Taskforce, damit bei der F35 nichts schiefgeht.

Wachsende Kritik an Lambrecht

Innerhalb der Koalition ist die Verunsicherung trotzdem groß. Fast härter als die Opposition werfen Abgeordnete aus der Ampel-Koalition Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vor, sie habe sich nicht genug um das Projekt gekümmert. So ätzte Lambrechts Parteifreund Andreas Schwarz in der »Bild am Sonntag«, es sei »nicht hinnehmbar, dass das Parlament erst jetzt von den Problemen erfährt«. Er erwarte »umfassende Aufklärung, wie es die Risiken in den Griff kriegen will. Hier wird gerade versucht, Verantwortung loszuwerden.« Auch der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer mahnte, es gebe »noch viele Fragen« an Lambrecht.