Bei dem gemeinsamen Nato Air Policing patrouillieren deutsche und britische Kampfjets in gemischten Rotten den Himmel. Da beide Luftstreitkräfte den Eurofighter fliegen, sind die Abläufe am Boden und in der Luft leichter aufeinander abzustimmen.

Zahl der Alarmstarts nahm zu

Im vergangenen Jahr mussten die Nato-Staaten insgesamt 570 Mal zu sogenannten Alarmstarts aufsteigen. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich die Zahl damit fast. Grund für den Anstieg ist laut Nato allerdings nicht nur eine erhöhte Aktivität der russischen Luftstreitkräfte, sondern auch eine stärkere Nato-Präsenz an der Ostflanke infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine