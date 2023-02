Zudem mangelt es offenbar an Milliarden für den Unterhalt. Nach Informationen des SPIEGEL fordert der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) 10 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr. Sein Etat würde damit auf rund 60 Milliarden Euro steigen. Bei dieser Höhe soll es, geht es nach ihm, auch in den Folgejahren bleiben. Ohne die Steigerung sei die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprochene Modernisierung der Bundeswehr nicht zu stemmen, argumentierten seine Beamten in ersten Etatgesprächen mit dem Finanzressort.