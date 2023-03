Der schleppende Start des Sondervermögens für die lange vernachlässigte Bundeswehr gilt auch als Beleg dafür, dass es mit Geld allein nicht getan ist.

Strack-Zimmermann hatte in Deutschland vorneweg für umfangreichere Waffenlieferungen an die Ukraine gekämpft , in der Frage lag sie auch mehrfach mit dem Kanzleramt über Kreuz. Sie sieht auch dort Versäumnisse bei der Nachbestellung von Waffensystemen, die an die Ukraine abgegeben wurden. »Warum das nicht sofort nachbestellt wurde. Das Nadelöhr dürfte im Kanzleramt gelegen haben «, sagte Strack-Zimmermann.