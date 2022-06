Steigerung der Nato-Einsatzbereitschaft Bundeswehr stellt 15.000 Soldaten für neue Eingreiftruppe

Lambrechts Haus machte keinen Hehl daraus, wo die Nato mögliche Bedrohungen sieht. »Nicht zuletzt mit Blick auf die russische Gewaltbereitschaft werden Kräfte benötigt, die schneller regional verfügbar sind«, betonte der Sprecher. Die neue Struktur solle bis 2024 stehen. Bei der Bundeswehr bereitet sich bereits die 1. Panzerdivision für die Nato-Verpflichtungen vor. Die Division, deren Kommando in Oldenburg sitzt, stellt bereits Kräfte für die Nato-Verstärkung an der Ostflanke, die Bundeswehr führt die entsprechenden Einheiten in Litauen.

Gemeldete Einheiten sollen konkreten Regionen zugeteilt werden

Eine weitere Neuerung des »New Forces Model« ist, dass die Fristen für die Truppe erneut verschärft wurden. Bisher galt etwa die 10-Tage-Regel für die Abmarschbereitschaft der Einheiten. In den neuen Dokumenten ist indes von einer »notice to effect« die Rede. Erste Truppenteile müssen also innerhalb von 10 Tagen nicht nur abmarschbereit, sondern am Einsatzort eingetroffen und kampfbereit sein; der Rest spätestens in 30 Tagen. Für die Bundeswehr, die weiterhin unter deutlichen Mangelerscheinungen leidet, wird es absehbar eine Herausforderung, bis 2024 bei der Nato zu beweisen, dass dies möglich ist.