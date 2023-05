Angesichts technischer Probleme Bundeswehr will »Tiger«-Kampfhubschrauber langfristig ersetzen

Die Bundeswehr will sich nicht an der Modernisierung des »Tiger« beteiligen, sondern die Maschinen in Rente schicken. Stattdessen soll ein ziviles Modell zum Kampfhelikopter umgebaut werden.