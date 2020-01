Christoph Middendorf, Jahrgang 1962, arbeitet als Facharzt für Psychiatrie und Facharzt für Psychotherapeutische Medizin. Er ist seit 25 Jahren für die Oberbergkliniken tätig und auch selbstständig ambulant, aktuell in der Tagesklinik der Oberbergkliniken in Berlin. Middendorf hat auch Erfahrung in der Behandlung von Politikern.