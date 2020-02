Nachfolge für Kramp-Karrenbauer Teamlösung an der Spitze der CDU?

In der Diskussion um die Nachfolge der scheidenden CDU-Chefin haben mehrere Christdemokraten eine Teamlösung ins Gespräch gebracht. Kramp-Karrenbauer will in den nächsten Tagen Gespräche mit den Anwärtern führen.