Angesichts angespannter Getreidemärkte durch den Krieg in der Ukraine will Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Bauern in Deutschland ermöglichen, Agrarflächen für den Anbau bestimmter Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion länger zu nutzen. Ein am Freitag vorgelegter Kompromissvorschlag des Grünenpolitikers sieht nach Angaben seines Ministeriums ein einmaliges Aussetzen der EU-Neuregelungen zu Flächenstilllegung und Fruchtwechsel vor.