In der Bundesregierung gibt es offenbar Überlegungen zu neuen Gesetzen für den Einsatz und die Grenzen künstlicher Intelligenz. Digitalminister Volker Wissing (FDP) forderte eine schnelle Regulierung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene. »Es ist atemberaubend, was künstliche Intelligenz inzwischen kann«, sagte Wissing der »Bild am Sonntag«. Die künstliche Intelligenz sei im Alltag angekommen und sie werde »unser Leben grundlegend verändern.«