In den Niederlanden berichteten RTL und die Investigativplattform »Follow the Money« unter anderem über den geflohenen chinesischen Dissidenten Wang Jingyu. Er soll demnach in den Niederlanden ins Visier chinesischer Polizisten geraten sein. Per Telefon sei er zum Erscheinen in einem der angeblichen Servicecenter aufgefordert worden – dann sei er unter Druck gesetzt worden, nach China heimzukehren. Später habe er Drohungen erhalten. Die chinesische Botschaft gab gegenüber RTL an, ihr sei die Existenz der Polizeistellen nicht bekannt.