Das ist er also, der Marder. Es ist die Art Schützenpanzer, die Deutschland nun doch an die Ukraine liefert. Lange hatte Berlin entsprechende Bitten aus Kiew ausgeschlagen. Nun aber ist klar: Deutschland stellt solche Kampffahrzeuge bereit, auch die USA und Frankreich werden Schützenpanzer liefern.

Die Vorführung des Panzers im sächsischen Marienberg erfolgte für einen besonderen Gast: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht informierte sich vor Ort über die Leistungsfähigkeit von zwei Panzergrenadierkompanien der Schnellen Eingreiftruppe der Nato. Beim Besuch der Kompanien, die selbst mit dem Marder ausgerüstet sind, bekräftigte Lambrecht nochmal das Versprechen von Olaf Scholz an die Ukraine.

Christine Lambrecht:

»Es ist sichergestellt, dass die Zusage des Bundeskanzlers, die Ukraine zu unterstützen mit Mardern, dass wir die gewährleisten. Wir werden bis zum Ende des ersten Quartals dafür sorgen, dass 40 Marder und auch daran ausgebildete Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine gehen können.«

Turm, Kanonen, Gewehre, Lenkflugkörpersystem, alles führten die Soldaten der Ministerin bei ihrem Besuch vor, wie bei einem Referat. Selbst kleine Sicherungsmanöver gehörten zur Show.

Die Entscheidung der Bundesregierung wirft eine Frage auf, die über den Marder hinausgeht. Wenn Berlin die Lieferung von Schützenpanzern so lange ausschließt und dann doch einlenkt – könnte es bei Kampfpanzern wie dem Leopard II am Ende genauso laufen? Lambrecht blieb vage.

Christine Lambrecht, Bundesverteidigungsministerin:

»Wir haben die Ukraine unterstützt mit unterschiedlichen Systemen, mit Artillerie, aber auch mit Luftverteidigungssystemen, als die Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine immer weiter zugenommen haben. Und jetzt stellen wir uns auf diese veränderte Situation aktuell ein durch die Lieferung von Mardern. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz, nichts auszuschließen, aber immer auch die Abwägung zu treffen: Was will ich erreichen? Was sind die Herausforderungen? Und auch die Abstimmung mit den internationalen Partnern, mit unseren Verbündeten, immer mit im Blick zu haben.«

Einer dieser Verbündeten ging schon am Mittwoch einen Schritt weiter: Der polnische Präsident Andrzey Duda verkündete bei einem gemeinsamen Besuch mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda im westukrainischen Lwiw bei ihrem Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, dass die Entscheidung über eine Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine schon stehen würde.

Andrzey Duda, polnischer Präsident:

»Wir haben zuletzt entschieden, dass für Polen der Moment gekommen ist, um die Ukraine entscheidend zu unterstützen. Eine Kompanie Leopard-Panzer für die Ukraine wird im Rahmen des Aufbaus einer internationalen Koalition übertragen. Denn wie Sie wissen, müssen viele formale Kriterien und Vereinbarungen erfüllt und unterschrieben werden.«

Da spielt Deutschland wiederum eine große Rolle. Weil die Leopard-Panzer hier entwickelt wurden, dürfen sie Kiew nicht ohne Genehmigung aus Berlin an die Ukraine abgegeben werden. Laut Lambrecht gibt es noch keinen Antrag auf so eine Genehmigung.

Sollte dieser aber kommen, dann hat zumindest Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine klare Haltung, wie die Regierung damit umgehen sollte.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister:

»Ich erinnere an den Beginn der ganzen Debatte, als Estland sieben Geräte aus Beständen der Volksarmee an die Ukraine liefern wollte. Und schon da habe ich gesagt, es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern. Und ich glaube, das ist richtig nach wie vor. Und entsprechend sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft.«

Klar ist dagegen schon jetzt: Auch die USA liefern Schützenpanzer, vom Typ Bradley. Kampffahrzeuge dieser Art kamen am Mittwoch im niederländischen Hafen von Visslingen an. Diese Panzer gehen allerdings nicht in die Ukraine, sondern nach Polen und Litauen. Dort sollen sie die Nato-Außengrenze stärken. Bald soll Kriegsgerät dieser Art dann aber auch in der Ukraine rollen, wie eben auch der Marder – und Spähpanzer aus Frankreich. Ob gleiches irgendwann auch für Leopard-Kampfpanzer gilt, könnte sich schon in den kommenden Tagen entscheiden.