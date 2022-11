Die Ampel-Koalition hat ihren Streit über die Klimaabgabe für Wohngebäude beigelegt. Die geplante Kostenaufteilung zwischen Mietern und Vermietern bei der Kohlendioxidabgabe (CO₂) solle noch in dieser Woche verabschiedet werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Grüne und SPD. »Das Gesetz wird am Donnerstag im Bundestag aufgesetzt und tritt wie geplant 2023 in Kraft«, sagte die baupolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Christina-Johanne Schröder. »Das zeigt, dass wir als Ampel einigungsfähig sind.« Ihr SPD-Kollege Bernhard Daldrup sagte: »Wir haben einen guten Kompromiss gefunden.«