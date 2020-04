Die Augenzeugin Icon: Spiegel Plus "Neuer Lebensmut"

Am Städtischen Krankenhaus in Kiel erhalten die in der Coronakrise isolierten Patienten neuerdings Tablets zur Videotelefonie. Gerda Theel, 85, hat das Gerät zum ersten Mal benutzt. Ihr Onkologe Roland Repp hat das Projekt auch für die Begleitung von Patienten durch den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein gegründet.