Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, hatte dem »Tagesspiegel« gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, »nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei«. Die Auffassung, dass der pandemische Zustand überwunden ist, teilen inzwischen mehrere Experten in Deutschland. In den Bundesländern, die Coronaschutzmaßnahmen wie Isolationspflicht und Maskenregeln im öffentlichen Nahverkehr selbst festlegen, gelten derzeit noch unterschiedliche Auflagen zur Pandemiebekämpfung.