Lauterbach verwahrt sich gegen Drängelei bei Öffnungen

Lauterbach hat vor vorschnellen Vorstößen zu weiteren Coronalockerungen im Frühjahr gewarnt. Er werde ja jetzt jeden Tag damit konfrontiert, was man im April oder März machen solle, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. »Das ist so ein Gedrängele, wo es darum geht, wer ist der schnellste Lockerer.« Er sei aber gestimmt wie ein klassischer Arzt: »Ich muss mich mit dem medizinischen Problem beschäftigen, was wir jetzt haben.« Derzeit gebe es um die tausend Tote pro Woche und volle Kliniken. Zu erwarten sei eine Winterwelle mit mehr Infektionen. Patientenvertreter mahnten weiteren Schutz in Pflegeheimen an.