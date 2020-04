Wolfgang Schroeder, geboren 1960 in Mayen, ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel und Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Von 2009 bis 2014 war er Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie in Brandenburg. Er gehört der Grundwertekommission der SPD an.

DAVID_AUSSERHOFER/ David Ausserhofer