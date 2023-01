Lauterbach sagte, er habe die Aufhebung der Maskenpflicht im Fernverkehr in Absprache mit den Ländern beschlossen. »Es ist aber trotzdem so, dass ich an die Bevölkerung appelliere, weiter in Innenräumen und auch in den Zügen freiwillig Maske zu tragen.« Die Langzeitfolgen von Coronainfektionen seien weiterhin nicht geklärt.

FDP und Bahn sprachen sich für Ende aus

Forderungen nach einem schnelleren Ende der Maskenpflicht wurden zuletzt immer lauter, innerhalb der Bundesregierung pochte vor allem die FDP darauf. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte etwa am Mittwoch gesagt, das Ende der Maskenpflicht müsse »so schnell wie möglich« kommen. Er verwies auch auf Belastungen für das Bahnpersonal, die mit der Kontrolle der Maßnahme einhergingen.